Назван новый соперник Усика на дебютный бой в супертяжелом весе

9 октября 2019     26
Назван новый соперник Усика на дебютный бой в супертяжелом весе

Украинский боксер Александр Усик проведет первый бой в супертяжелой весовой категории с американцем Чаззом Уизерспуном.

Как сообщает портал Boxing Scene, дебют 32-летнего украинца в новой весовой категории состоится 12 октября в Чикаго. Изначально соперником Усика был голландец Тайрон Спонг, однако тот провалил допинг-тест.

На счету бывшего абсолютного чемпиона в первом тяжелом весе Усика на профессиональном ринге 16 побед (12 — нокаутом) и ни одного поражения. В активе 38-летнего Уизерспуна 38 побед (29 — нокаутом) при трех поражениях, передает «Газета.ру».

Ранее Усик отказался от возможности боксировать с россиянами Александром Поветкиным, Денисом Лебедевым и Андреем Федосовым, чтобы избежать «грязи» и перевода поединков в политическую плоскость.

Источник: Газета Известия

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