Назван новый тренд среди банковских мошенников

6 марта 2020     13
Назван новый тренд среди банковских мошенников

Главной целью мошенников могут стать атаки на счета индивидуальных предпринимателей (ИП). Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на экспертов крупнейших российских банков.

Такая схема может стать новым трендом среди мошенников в 2020 году, считают эксперты. Владельцы небольших фирм по степени доверчивости похожи на частных лиц. При этом денег на их счетах в разы больше. Согласно оценкам, ущерб от злоумышленников у ИП примерно в 15 раз крупнее, чем у физических лиц.

По мнению директора по сервису Уральского банка реконструкции и развития Олеся Милкова, предприниматели становятся жертвами мошенников потому, что постоянно заняты и хотят решить проблемные вопросы побыстрее. При этом, злоумышленников больше интересуют не корпоративные, а личные счета представителей бизнеса.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Новый премьер Украины выступил за подачу воды в Крым
Новый премьер Украины выступил за подачу воды в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что выступает за возобновление подачи воды в Крым. Об этом он сказал в эфире …


Назван новый тренд среди банковских мошенников
Назван новый тренд среди банковских мошенников

Главной целью мошенников могут стать атаки на счета индивидуальных предпринимателей (ИП). Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на экспертов …


Покинувшему Солнечную систему Voyager 2 не ответят
Покинувшему Солнечную систему Voyager 2 не ответят

С марта 2020 года по январь 2021 года американская автоматическая межпланетная станция Voyager 2, в ноябре 2018 года покинувшая гелиосферу …


Минтранс объяснил запрет на вход в метро для голых и босых
Минтранс объяснил запрет на вход в метро для голых и босых

Заходить в метро голышом и босиком нельзя по морально-этическим соображениям, заявили в пресс-службе Минтранса России. Данный запрет прописан в правилах …


Главные музеи России рассказали о реакции на форс-мажор с коронавирусом
Главные музеи России рассказали о реакции на форс-мажор с коронавирусом

«Известия» выяснили, как культурные институции России реагируют на непростую ситуацию с коронавирусом. В Государственной Третьяковской галерее, где всегда можно было …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты