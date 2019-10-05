Назван новый участник «Холостяка»

5 октября 2019     6
Назван новый участник «Холостяка»

Участником нового сезона шоу «Холостяк» на ТНТ станет стоматолог Антон Криворотов. Имя нового героя сообщает Telegram-канал Super.ru.

Авторы шоу впервые за много лет решили найти пару немедийному человеку. Получив образование стоматолога в России и США, Криворотов начал вести частную практику в Москве. Многие из его клиентов — отечественные звезды.

Холостяк утверждает, что готов к семье и детям, но любовь для него — первична. Семья, по мнению Криворотова, является «звеном в цепи поколений». Он добавил, что с большим вниманием относится к выбору любимой.

Ранее продюсеры шоу «Холостяк» прокомментировали предположение об участии Гуфа в новом сезоне проекта. Пресс-служба ТНТ сообщила, что рассматривала артиста в качестве участника. Однако телеканал принял решение взять в передачу «эталон образа настоящего успешного мужчины».

Источник: Лента.Ру

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