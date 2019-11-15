Назван объем прошедших по Севморпути грузов

С начала текущего года по Северному морскому пути прошло порядка 26 миллионов тонн грузов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».
Как указали в Ростатоме, целевой показатель был достигнут досрочно. При этом, объем перевозок грузов в акватории СМП за сопоставимый период 2018 года составил 15,9 миллиона тонн.
Северный морской путь начал эксплуатироваться в 1932 году. Это кратчайший путь между портами стран Западной Европы, России, Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии. Российские власти планируют увеличить грузопоток через Севморпуть до 80 миллионов тонн за пять лет. На сегодняшний день самой активной страной, использующей Севморпуть, после России, является Китай. Развитие Севморпути отвечает целям национального проекта «Комплексный план модернизации и развития инфраструктуры», который рассчитан до 2024 года.
Источник: Лента.Ру
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