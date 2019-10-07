Назван ответственный за исправность загоревшегося в московском тоннеле автобуса

Автобус, который загорелся в понедельник, 7 октября, в Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве, находится на гарантии и обслуживается по сервисному контракту с производителем — группой «ГАЗ». Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Мосгортранса».

«Автобус, с которым сегодня произошел инцидент в Алабяно-Балтийском тоннеле, обслуживается в рамках сервисного контракта с производителем — группой «ГАЗ», которая отвечает за полную работоспособность и исправность техники», — цитирует агентство городских новостей «Москва» сообщение.

Автобус был произведен в 2018 году. Специальная комиссия совместно со специалистами компании-производителя выяснит причины возгорания, сообщает НСН.

Как только водитель транспортного средства заметил задымление, он остановил автобус и оперативно вывел пассажиров из салона, благодаря чему в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в этот же день внутри тоннеля загорелся рейсовый автобус. Площадь пожара составила около 10 кв. м. Сообщалось, что пожар начался после ДТП. Благодаря оперативному прибытию спасателей удалось не допустить распространения огня и ликвидировать загорание.

Источник: Газета Известия