Назван очаг нового глобального экономического кризиса

Если коронавирус приведет к новому глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии. Об этом пишет экономический обозреватель The Washington Post Дэвид Линч.

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09:12 — 10 марта

Италия является наиболее пострадавшей из-за коронавируса европейской страной. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в государстве зафиксировано более 12 тысяч случаев заражения пневмонией, вызванной коронавирусом. Чтобы противостоять эпидемии, власти страны 9 марта приняли решение закрыть границы и ввести запрет на перемещения по всей стране. Кроме того, в Италии собираются закрыть почти все магазины, бары, рестораны и салоны красоты.

По мнению обозревателя, такие ограничительные меры станут ударом по экономике страны, которая и без того пострадала из-за ограничений в области туризма. Будущее восьмой экономики мира в условиях снижения активности местного бизнеса будет зависеть от выносливости банковской системы страны, которая долгое время считалась одной из самых слабых в Европе, пишет Линч.

Он пояснил, что с распространением карантина на всю страну бизнес и частные лица могут перестать обслуживать собственные кредиты. Другой проблемой банковской системы может стать то, что в условиях дорогостоящих антикризисных мер, объявленных итальянскими властями, государственные облигации, которые держат банки, теряют привлекательность и дешевеют. Кредитным учреждениям придется создавать резервы, что негативно отразится на их капитале и способности соблюдать обязательные нормативы.

Ранее экономист Джесси Коломбо, который предсказал мировой финансовый кризис 2008 года, предупредил о новой экономической катастрофе. По его словам, на мировом рынке существуют несколько пузырей, которые вскоре могут лопнуть. Он добавил, что следующий кризис может оказаться намного серьезнее предыдущего.

Источник: Лента.Ру