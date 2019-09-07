Новый фильм Тодда Филлипса «Джокер» удостоился «Золотого льва Святого Марка» Венецианского кинофестиваля. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Источник: Лента.Ру
Новый фильм Тодда Филлипса «Джокер» удостоился «Золотого льва Святого Марка» Венецианского кинофестиваля. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Источник: Лента.Ру
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Назван победитель Венецианского кинофестиваля
Новый фильм Тодда Филлипса «Джокер» удостоился «Золотого льва Святого Марка» Венецианского кинофестиваля. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Источник: Лента.Ру
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