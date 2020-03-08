Назван предполагаемый убийца подростка рядом с квартирой судьи в Петербурге

8 марта 2020     9
Назван предполагаемый убийца подростка рядом с квартирой судьи в Петербурге

Убийцей подростка, труп которого обнаружили на лестничной площадке в одном из домов в Санкт-Петербурге, предположительно, оказался сын судьи. Подробности происшествия «Ленте.ру» сообщил источник.

По словам собеседника, сам судья, возле квартиры которого нашли тело ребенка, не имеет отношения к произошедшему.

Об убийстве ребенка в Петербурге ранее, 7 марта, сообщила «Фонтанка». По ее данным, тело подростка нашел один из жильцов дома рядом с квартирой, которая принадлежит судье Колпинского районного суда города Виталию Саяпину.

На место происшествия выехали руководитель петербургского управления Следственного комитета России Александр Клаус, а также руководство Управления уголовного розыска ГУ МВД.

Источник: Лента.Ру

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