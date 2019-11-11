Назван преемник ушедшего в отставку президента Боливии

Член Сената Боливии от оппозиционной партии «Демократическое единство» Жанин Аньес станет исполняющей обязанности президента Боливии. Об этом сообщает местное издание Página Siete.

Второй вице-спикер Сената парламента Боливии заявила, что временно займет должность президента после отставки Эво Моралеса, сославшись на конституцию страны. Она добавила, что возьмет на себя ответственность только для того, чтобы организовать новые выборы.

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02:07 — Сегодня

После отставки Моралеса его пост должен был занять вице-президент Альваро Гарсия Линера, но он сложил полномочия. Председатель Сената Адриана Сальватьерра и глава Палаты депутатов Виктор Борда, которые были следующими в списке на назначение, также подали в отставку.

11 ноября Эво Моралес ушел в отставку с поста президента Боливии. Он заявил, что сделал это для разрешения конфликтной ситуации в стране. Беспорядки в Боливии начались после переизбрания Моралеса.

Источник: Лента.Ру