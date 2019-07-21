Назван простой способ хорошо выспаться

Ученые из университета Техаса выяснили, что быстрее уснуть и значительно улучшить качество сна можно, если принять теплую ванну, сообщается на сайте Medicalxpress.
Специалисты изучили данные 5322 исследований, посвященных теме улучшения сна. По их словам, большинство работ доказали, что теплая ванна перед сном увеличивает скорость засыпания в среднем на 10 минут. Оптимальная температура воды при этом — 40–43 градуса по Цельсию.
Принимать ванну специалисты рекомендуют за 90 минут перед сном. Исследователи отметили, при этом достигается наилучший эффект — в таком случае горячая вода не только ускорит засыпание, но и улучшит качество сна.
13 июля сомнолог рассказал о норме по количеству часов сна. По его словам, в среднем человеку нужно от семи до восьми часов, однако есть чисто и генетически заложенные нюансы.
Источник: Газета Известия
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