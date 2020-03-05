Назван регион — лидер по цифровизации образования в России

5 марта 2020     20
Назван регион — лидер по цифровизации образования в России

Самарская область лидирует по цифровизации образовательной сферы. Об этом заявил руководитель Центра цифровой трансформации Ярослав Демченко, передает «ФедералПресс».

«Здесь довольно сильные игроки, которые производят различные информационные сервисы, цифровизация достаточно глубоко проникает в образовательные организации. Это реализуется в том числе федеральным проектом “Цифровая образовательная среда” в рамках нацпроекта “Образование”», — подчеркнул Демченко.

Издание отмечает, что в Самарской области создают центры цифрового развития детей и расширяют сеть детских технопарков. Так, в 2019 году в регионе открылись 45 центров «Точка роста» и 19 технопарков, а также Дом научной коллаборации. К концу года местные власти провели высокоскоростной интернет в треть школ и техникумов. В текущем году в Самарской области появится центр цифрового образования «IT-куб».

«На современном этапе качественное образование детям без цифровой образовательной среды дать просто невозможно. Никогда и никто не заменит учителя в классе, но вот методы и приемы мы из года в год должны совершенствовать», — отметил министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование». В него, в частности, входит федеральный проект «Цифровая образовательная среда». На нацпроект выделено в общей сложности 784,5 миллиарда рублей. Целями проекта является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в десятку ведущих стран по качеству общего образования.

Источник: Лента.Ру

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