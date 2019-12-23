Назван российский бизнесмен года

23 декабря 2019     16
Назван российский бизнесмен года

Журнал Forbes назвал главных героев уходящего 2019 года в сфере российского бизнеса. Так, бизнесменом года стал владелец группы компаний «Онэксим» Михаил Прохоров.

В рейтинге самых богатых предпринимателей мира по версии Forbes он занимает 139 место, состояние Прохорова оценивается в 9,8 миллиарда долларов. В российском рейтинге бизнесмен занимает 12 место.

Прохоров занял второе место в рейтинге россиян с самыми большими доходами за 2018 год, подготовленном Forbes. Годом ранее он занимал пятое место, подняться Прохорову удалось, поскольку он выручил порядка 1,77 миллиарда долларов после продажи 49 процентов баскетбольного клуба «Бруклин Нетс» и акций «Русала».

Летом 2019-го стало известно, что «Интергео», входящее в группу «Онэксим», обратилось в правительство с просьбой принять участие в финансировании проекта производства металлов с целью выпуска аккумуляторов. Это проект оценили в 193,2 миллиарда рублей.

Источник: Лента.Ру

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