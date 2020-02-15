Назван самый вероятный разносчик коронавируса

15 февраля 2020     19
Назван самый вероятный разносчик коронавируса

В Министерстве науки и техники Китая назвали летучих мышей самым вероятным источником и разносчиком смертельного коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Начальник управления по научно-техническому развитию ведомства У Юаньбинь предположил, что именно эти животные переносят пневмонию, вызываемую указанным вирусом, если исключить его связь с домашней птицей и скотом.

Отмечается, что новый тип коронавируса на 90 процентов схож с коронавирусом из организма летучей мыши, обитающей в городе Чжоушань, провинция Чжэцзян.

Материалы по теме

00:01 — 25 января

Прирожденные убийцы

Китай стал очагом смертоносных эпидемий. Как вирусы появляются там снова и снова?

Ранее в феврале Национальная комиссия здравоохранения Китая проанализировала половозрастной состав первых умерших от коронавируса в китайских больницах и выяснила, что две трети из них — мужчины. Российские специалисты связали эту гипотезу с тем, что мужчины чаще курят, поэтому в их легких вирус быстрее развивается в атипичную пневмонию.

Всего коронавирусом COVID-19 заражено более 64 тысяч человек; 1383 человека погибли, еще 6766 — вылечились. Вспышка коронавируса впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Помимо Китая, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Севастопольские ученые обсудили проблемы береговой черты
Севастопольские ученые обсудили проблемы береговой черты

В Федеральном исследовательском центре «Морской гидрофизический институт РАН» обсудили состояние и опасные процессы береговой зоны, а также разработку Генеральной схемы …


Установлена личность еще одного освободителя Севастополя
Установлена личность еще одного освободителя Севастополя

Личность кавалера ордена Красной звезды, останки которого были обнаружены во время реконструкции на площади Ушакова, установлена. Орден принадлежал старшине Николаю …


В Севастополе ожидается потепление
В Севастополе ожидается потепление

По прогнозам синоптиков в Севастополе и на полуострове Крым опасных метеорологических явлений в ближайшее время не ожидается. На выходных в …


В Севастополе за кражу алкоголя задержали мужчину, распространявшего наркотики
В Севастополе за кражу алкоголя задержали мужчину, распространявшего наркотики

За кражу в одном из супермаркетов города сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии был задержан гражданин, находящийся в розыске за распространение наркотиков. …


Назван самый вероятный разносчик коронавируса
Назван самый вероятный разносчик коронавируса

В Министерстве науки и техники Китая назвали летучих мышей самым вероятным источником и разносчиком смертельного коронавируса. Об этом сообщает РИА …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты