Назван самый популярный товар в преддверии учебного года

21 августа 2019     16
Назван самый популярный товар в преддверии учебного года

Аналитики сервисов «Яндекс.Кассы» и «Яндекс.Маркет» выяснили, какие школьные товары пользуются наибольшим спросом в преддверии нового учебного года. Результаты исследования приводит РБК 21 августа.

Так, в 71% случаев россияне приобретают рюкзаки со светоотражающими элементами — средняя стоимость этого товара составляет 3,9 тыс. рублей.

Сократились траты на книги и канцтовары — на 9% (до 475 рублей) и на 5% (до 2426 рублей) соответственно.

Школьные товары россияне начали покупать еще в конце июня, но массовый спрос устойчиво держится с середины августа.

Ранее в августе специалисты зафиксировали рост продаж школьных товаров в онлайн-магазинах — спрос вырос более чем на 300% по сравнению с прошлым годом. Самыми популярными товарами являются дневники, рюкзаки и тетради.

По данным аналитиков, сборы ребенка в школу в среднем обходятся в 2619 рублей.

Источник: Газета Известия

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