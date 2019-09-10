Назван сменщик Болтона

10 сентября 2019     12
Назван сменщик Болтона

Исполняющим обязанности советника президента США по национальной безопасности после отставки Джона Болтона станет Чарли Каппермен. Об этом сообщает Reuters.

До этого Каппермен был заместителем советника. В Белом доме добавили, что приоритеты Болтона не соответствовали позиции президента США Дональда Трампа.

Ранее президент США Дональд Трамп уволил Джона Болтона с поста своего советника по национальной безопасности. Сам Болтон сообщил в Twitter, что еще вечером 9 сентября обсуждал с Трампом свою отставку, на что тот ответил: «Давай поговорим об этом завтра».

За последние несколько недель Болтон совершил официальные визиты в Минск и Киев, где встретился с президентами Белоруссии и Украины Александром Лукашенко и Владимиром Зеленским соответственно. Переговоры в Минске, по его словам, завершились безрезультатно, а после встречи с украинским лидером политик анонсировал возможное проведение в сентябре первой встречи Зеленского с Трампом. Также в Киеве Болтон встречался с новым генпрокурором Украины Русланом Рябошапкой.

Болтон занимал пост советника президента США по национальной безопасности с апреля 2018 года. Трамп неоднократно говорил, что политик имеет жесткие взгляды, но ему удается сдерживать его.

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Источник: Лента.Ру

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