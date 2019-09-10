Назван сменщик Болтона

Исполняющим обязанности советника президента США по национальной безопасности после отставки Джона Болтона станет Чарли Каппермен. Об этом сообщает Reuters.

До этого Каппермен был заместителем советника. В Белом доме добавили, что приоритеты Болтона не соответствовали позиции президента США Дональда Трампа.

Ранее президент США Дональд Трамп уволил Джона Болтона с поста своего советника по национальной безопасности. Сам Болтон сообщил в Twitter, что еще вечером 9 сентября обсуждал с Трампом свою отставку, на что тот ответил: «Давай поговорим об этом завтра».

За последние несколько недель Болтон совершил официальные визиты в Минск и Киев, где встретился с президентами Белоруссии и Украины Александром Лукашенко и Владимиром Зеленским соответственно. Переговоры в Минске, по его словам, завершились безрезультатно, а после встречи с украинским лидером политик анонсировал возможное проведение в сентябре первой встречи Зеленского с Трампом. Также в Киеве Болтон встречался с новым генпрокурором Украины Русланом Рябошапкой.

Болтон занимал пост советника президента США по национальной безопасности с апреля 2018 года. Трамп неоднократно говорил, что политик имеет жесткие взгляды, но ему удается сдерживать его.

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Источник: Лента.Ру