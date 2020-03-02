Назван способ защитить себя от коронавируса в самолете

Профессор микробиологии университета Аризоны Келли Рейнольдс (Kelly Reynolds) порекомендовал путешественникам использовать дезинфицирующие влажные салфетки, чтобы защититься от заражения коронавирусом на борту самолета. Об этом сообщает Independent.

По словам Рейнольдса, путешественникам следует протирать салфетками поверхности, с которыми соприкасаются их руки: подлокотник, столик и стены. Сидения в самолете не всегда можно обеззараживать, поэтому эксперты предлагают туристам брать с собой специальные моющиеся чехлы.

Наиболее эффективным способом защиты от заражения ученый назвал частое мытье рук водой с мылом или использование геля-антисептика. Маски для лица и перчатки, скорее всего, не защитят их владельца в связи с тем, что люди используют их неправильно.

«Исследования показали, что антисептики для рук и дезинфицирующие салфетки эффективны против бактерий и вирусов, которые уничтожить гораздо сложнее, чем коронавирус», — заявил Рейнольдс.

Тем не менее, отмечается, что риск заражения во время полета очень низок. Помимо этого, авиакомпании, выполняющие рейсы в регионы, пораженные коронавирусом, усилили процедуры по очистке салона самолета.

В феврале представитель Всемирной организации здравоохранения Кармен Долея рассказала туристам о мерах личной защиты во избежание заражения коронавирусом. По ее словам, в первую очередь путешественникам в гостиничном номере стоит строго соблюдать гигиену. Эксперт отметила, что не стоит касаться немытыми руками глаз, носа и рта. Необходимо также держаться подальше от других постояльцев, которые выглядят заболевшими.

По последним данным, в общей сложности в мире заболели новым типом коронавируса около 89 тысяч человек. Из них более трех тысяч скончались, а свыше 45 тысяч — излечились. Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заболевания COVID-19 зафиксированы более чем в 60 странах мира.

Источник: Лента.Ру