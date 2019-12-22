Назван способ избавиться от жира на животе

22 декабря 2019     14
Назван способ избавиться от жира на животе

Избавиться от жира на животе поможет правильно подобранная диета. Об этом сообщает Focus со ссылкой на американского эндокринолога Элизабет Лоуден.

Врач назвала адекватный режим питания способом улучшить обмен веществ в организме. По мнению специалиста, людям с медленным метаболизмом имеет смысл включить в свою диету большее количество продуктов, содержащих ненасыщенные жирные кислоты, например, авокадо и грецкие орехи, которые медленно перевариваются, поскольку требуют для этого много энергии.

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00:03 — 1 августа 2016

Также врач призвала обратить внимание на содержание в пище белков, дефицит которых может спровоцировать снижение доли мышечной массы в организме при сохранении жировой.

В ноябре американские и испанские ученые заявили, что кофеин способен компенсировать отрицательное влияние неправильного питания, поскольку замедляет отложение липидов и снижает уровень триглицеридов.

Источник: Лента.Ру

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