Назван способ обезопасить себя от хищения денег с банковских карт

Замруководителя CERT Group-IB Ярослав Каргалев рассказал, как можно бороться с технологией подмены телефонного номера банка мошенниками. О новом виде мошенничества ранее говорилось в отчете центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере департамента информационной безопасности ЦБ.

По словам специалиста, злоумышленники действительно часто звонят с подменных номеров, для чего используют специальные сервисы IP-телефонии, либо просто маскируют номер.

«Один из способов борьбы с подменными номерами — их блокировка. Но тут есть свои сложности», — цитирует эксперта «РИА Новости».

По его словам, в июне-августе ЦБ отправил операторам связи информацию о более чем 2,5 тыс. номеров, с которых поступали звонки клиентам банков, однако лишь 200 номеров были заблокированы.

«В остальных случаях отказано «ввиду отсутствия правовых оснований», — отметил Каргалев.

Эксперт добавил, что подмена номера — это «вершина айсберга», поэтому подходить к решению проблемы надо комплексно.

«И напоследок, совет клиентам: даже если разговор с кем-то, кто представился сотрудником банка, выглядит супер-реалистично — никогда не сообщайте CVV или код из смс, прервите разговор и сами перезвоните в банк по номеру, указанному на официальном сайте или банковской карте», — добавил специалист.

Ранее в Центробанке назвали основным фактором успеха мошенников низкий уровень «компьютерной гигиены» — скачивание сомнительных приложений, переход по ссылкам из непроверенных источников, а также игнорирование установки антивируса и его предупреждений. Все это позволяет злоумышленникам получить пароли и логины от личного кабинета или первичные данные по банковской карте. Чтобы завершить платеж, им нужны еще CVC‐ и CVV‐коды и одноразовый пароль для подтверждения операции, однако эту информацию можно получить только при личном контакте.

Источник: Газета Известия