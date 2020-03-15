Назван способ победить вызванный коронавирусом кризис в экономике

Снизить риски от вызванного коронавирусом экономического кризиса станет возможно, если Китай выйдет из «комы» и экономическое сотрудничество с ним восстановится. Об этом в эфире Первого канала заявил глава ВТБ Андрей Костин, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По его словам, Китай для российской экономики является одним из ключевых партнеров, и восстановление сотрудничества может привести к «некоему балансу», несмотря на «плохую ситуацию» в Европе.

Костин выразил надежду скорое восстановление китайской экономики. «Показатели последних дней по потреблению угля, перевозок, деятельность морских портов показывают, что в Китае постепенно первые ростки экономической активности начинают снова вырастать», — отметил он.

Ранее Костин заявил, что в мире почти нет производителей, которые были бы заинтересованы в сохранении низких цен на нефть. Он допустил, что на нефтяные цены повлияет коронавирус, поскольку потребление нефти сократится, так как «самолеты не будут летать, машины не будут ездить».

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано более 155,4 тысячи случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, большинство из них — в Китае. Жертвами инфекции по всему миру стали 5802 человека.

Источник: Лента.Ру