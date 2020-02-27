Назван способ продлить жизнь на несколько лет

27 февраля 2020     18
Назван способ продлить жизнь на несколько лет

Ученые Бригамской женской больницы в Бостоне назвали новый способ жить дольше. Оказалось, что контроль за кровяным давлением способен продлить жизнь на три года. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

В исследовании приняли участие девять тысяч людей старше 50 лет, у которых был высокий риск развития диабета. Добровольцы имели высокое систолическое давление от 130 до 180 миллиметров ртутного столба (мм рт. ст.). Их разделили на две группы, в одной из которых врачи добивались уменьшения давления до 120 мм рт. ст., а в другой — до 140. Участники проходили бесплатную антигипертензивную терапию для достижения целевых показателей и наблюдались в течение трех лет.

Специалисты подсчитали, что, если бы люди продолжали принимать антигипертензивную терапию до конца своей жизни, то те, у кого была цель понизить давление до 120 мм рт. ст., могли бы добавить к своей продолжительности жизни от шести месяцев до трех лет. Это значение зависело от возраста человека: чем раньше участники начинали проходить терапию, тем дольше жили.

Авторы отмечают, что анализ не учитывает потенциальные риски, в том числе повреждение почек и пониженное кровяное давление.

Источник: Лента.Ру

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