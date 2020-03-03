Назван способ сэкономить на проживании в отеле

Чтобы не переплачивать за отель, необходимо бронировать номер напрямую через сайт гостиницы. К такому выводу пришли специалисты британской ассоциации потребителей Which?.

Недавнее исследование организации показало, что один из способов сэкономить на проживании — отказ от агрегаторов. Согласно полученным данным, восемь из десяти номеров оказались дешевле, если бронировать их на сайте отеля, а не с помощью известных сервисов.

Кроме того, выяснилось, что многие гостиницы предлагали даже бесплатные завтраки и скидки на спа-процедуры, если бронирование осуществлялось через их сайт. Один из редакторов Which? Рори Боланд также уточнил, что лучше всего звонить в отели, чтобы забронировать номер. По его словам, так у путешественников есть больше шансов получить лучшее предложение и различные скидки.

Согласно выводам Which?, разница в цене связана с тем, что такие платформы как Booking.com или Expedia взимают от 15 до 25 процентов за каждое бронирование с владельцев гостиниц. В связи с этим отели затем вынуждены взимать эту сумму с клиентов, чтобы не работать в убыток.

Ранее гостиничный эксперт рассказал, что сэкономить на проживании в отеле поможет спонтанное бронирование. Так, по словам Пава Клэйр, многие организации предлагают скидки на номера в последний день перед такими праздниками, как День святого Валентина, День матери и Рождество.

Источник: Лента.Ру