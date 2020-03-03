Назван способ сэкономить на проживании в отеле

3 марта 2020     8
Назван способ сэкономить на проживании в отеле

Чтобы не переплачивать за отель, необходимо бронировать номер напрямую через сайт гостиницы. К такому выводу пришли специалисты британской ассоциации потребителей Which?.

Недавнее исследование организации показало, что один из способов сэкономить на проживании — отказ от агрегаторов. Согласно полученным данным, восемь из десяти номеров оказались дешевле, если бронировать их на сайте отеля, а не с помощью известных сервисов.

Кроме того, выяснилось, что многие гостиницы предлагали даже бесплатные завтраки и скидки на спа-процедуры, если бронирование осуществлялось через их сайт. Один из редакторов Which? Рори Боланд также уточнил, что лучше всего звонить в отели, чтобы забронировать номер. По его словам, так у путешественников есть больше шансов получить лучшее предложение и различные скидки.

Согласно выводам Which?, разница в цене связана с тем, что такие платформы как Booking.com или Expedia взимают от 15 до 25 процентов за каждое бронирование с владельцев гостиниц. В связи с этим отели затем вынуждены взимать эту сумму с клиентов, чтобы не работать в убыток.

Ранее гостиничный эксперт рассказал, что сэкономить на проживании в отеле поможет спонтанное бронирование. Так, по словам Пава Клэйр, многие организации предлагают скидки на номера в последний день перед такими праздниками, как День святого Валентина, День матери и Рождество.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Квартиры в Москве подорожали
Квартиры в Москве подорожали

По итогам февраля 2020 года квартиры в Москве подорожали в среднем на 0,7 процента, до 180,9 тысячи рублей за квадратный …


Twitter перевел сотрудников на удаленную работу из-за коронавируса
Twitter перевел сотрудников на удаленную работу из-за коронавируса

Сервис микроблогов Twitter перевел своих сотрудников на удаленный режим работы из-за эпидемии коронавируса. Об этом говорится в заявлении компании. Сотрудники …


Назван способ сэкономить на проживании в отеле
Назван способ сэкономить на проживании в отеле

Чтобы не переплачивать за отель, необходимо бронировать номер напрямую через сайт гостиницы. К такому выводу пришли специалисты британской ассоциации потребителей …


Путин прокомментировал сроки за несанкционированные акции в России
Путин прокомментировал сроки за несанкционированные акции в России

Президент РФ Владимир Путин в очередной части интервью ТАСС прокомментировал сроки, которые получили участники несанкционированных акций. Беседа главы государства с …


Международный экономический форум в Ялте перенесли из-за коронавируса
Международный экономический форум в Ялте перенесли из-за коронавируса

Ялтинский международный экономической форум переносится на более поздний срок из-за распространения эпидемии коронавируса. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты