Назван средний инкубационный период коронавируса

В среднем инкубационный период COVID-19 длится 5,1 дня, а симптомы проявляются в течение 11,5 дней. Об этом 22 марта сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на исследование ученых Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса.

Исследование проводилось на основании анализа данных 181 пациента с коронавирусом в Китае. Выяснилось, что у 97,5% заболевших срок появления симптомов – 11 с половиной дней, поэтому введение 14-дневного карантина – обоснованная и эффективная мера предосторожности.

При этом сам инкубационный период в среднем длится чуть более пяти дней.

«Точная оценка инкубационного периода заболевания новым вирусом позволяет эпидемиологам лучше оценить вероятную динамику вспышки заболевания, а также позволяет сотрудникам здравоохранения разрабатывать эффективные карантинные и другие меры контроля», – отмечает Роспотребнадзор.

Ведомство указало, что иногда инкубационный период превышает длительность карантина, но эти случаи крайне редки.

Специалисты добавили, что новое исследование выявляет схожесть SARS-CoV-2 и SARS-CoV – атипичной пневмонии, эпидемия которой обрушилась на Китай с 2002-2004 годах. Тогда инкубационный период составлял 5-7 дней.

В настоящее время все вернувшиеся из-за рубежа в Россию должны пройти 14-дневный карантин.

21 марта доктор медицинских наук назвал продукт, снижающий риск заражения вирусами. По его словам, это не панацея от коронавируса, но поможет значительно укрепить иммунитет.

Источник: Газета Известия