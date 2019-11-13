Назван средний размер пенсии в России

13 ноября 2019     14
Назван средний размер пенсии в России

По состоянию на 1 октября 2019 года средний размер пенсии в России составляет 15 495 рублей. Такие данные привел глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов. Его слова приводит Rambler News Service.

«Если говорить в среднем (по старости, инвалидности, потере кормильца) — 14 953 [рубля]», — уточнил Дроздов. Также он напомнил, что с начала текущего года выплаты были увеличены на тысячу рублей после индексации.

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Ранее в среду, 13 ноября, стало известно, что Госдума уточнила в первом чтении бюджет Пенсионного фонда. Как сообщает «Интерфакс», предполагается, что доходы ПФР вырастут на 79,83 миллиарда рублей и составят 8,692 триллиона рублей. Расходы также увеличатся на 80,62 миллиарда рублей — до 8,716 триллиона рублей. В частности, предусмотрено увеличение расходов на выплату страховой пенсии на 80 миллиардов рублей.

Источник: Лента.Ру

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