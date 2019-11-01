Назван срок завершения дорожного мегапроекта в России

1 ноября 2019     28
Назван срок завершения дорожного мегапроекта в России

Строительство скоростной платной трассы от Москвы до Казани начнется в 2020 году, а полностью готова она будет к 2027-му. Об этом на пресс-конференции заявил вице-премьер Максим Акимов, передает РИА Новости.

По его словам, в первую очередь в начале следующего года работы начнутся на участках трассы от Москвы до Владимира протяженностью 145 километров, включая обходы Балашихи и Ногинска.

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00:02 — 14 августа 2018

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В четверг, 31 октября, стало известно, что глава правительства Дмитрий Медведев одобрил строительство трассы Москва — Казань. Ранее источники в правительстве не исключали, что вместо строительства новой трассы будет выбран вариант реконструкции дороги М7 «Волга» с обходом городов.

На строительстве новой дороги настаивали власти Татарстана. Они утверждали, что действующая трасса не справляется с грузопотоком уже сейчас и реконструкция не позволит полноценно решить проблему. К тому же в республике настаивали на строительстве нового моста и разделении пассажирского и грузового потоков.

Трасса Москва — Казань станет частью транспортного коридора Европа — Западный Китай. Ее стоимость предварительно оценивается в 550 миллиардов рублей.

Источник: Лента.Ру

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