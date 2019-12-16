Назван срок полного перехода ракетных войск на современные комплексы

Полностью перевооружить российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) на современные ракетные комплексы планируется к 2024 году. Об этом газете Красная звезда рассказал командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

Он пояснил, что к этому сроку РВСН «перешагнут рубеж, за которым в боевом составе не останется устаревающих ракетных комплексов советского производства». Ракетные соединения перейдут на комплексы «Ярс», «Авангард» и «Сармат».

По состоянию на конец 2019 года доля современных ракетных комплексов составляет 76 процентов.

Источник: Лента.Ру