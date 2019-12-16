Назван срок полного перехода ракетных войск на современные комплексы

16 декабря 2019     11
Назван срок полного перехода ракетных войск на современные комплексы

Полностью перевооружить российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) на современные ракетные комплексы планируется к 2024 году. Об этом газете Красная звезда рассказал командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

Он пояснил, что к этому сроку РВСН «перешагнут рубеж, за которым в боевом составе не останется устаревающих ракетных комплексов советского производства». Ракетные соединения перейдут на комплексы «Ярс», «Авангард» и «Сармат».

По состоянию на конец 2019 года доля современных ракетных комплексов составляет 76 процентов.

Источник: Лента.Ру

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