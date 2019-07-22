Назван «эффективный метод» борьбы с «Северным потоком-2»

22 июля 2019     11
Назван «эффективный метод» борьбы с «Северным потоком-2»

Санкции против «Северного потока-2», которые готовят власти США, бессмысленны, считают журналисты издания The Hill.

В статье отмечается, что поставки в Европу американского сжиженного природного газа (СПГ) являются куда более «эффективным методом» борьбы с проектом. Иначе российская сторона будет использовать свои ресурсы как «геополитическое оружие», пишут авторы.

Готовящиеся санкции издание называет протекционистскими. Авторы добавили, что ограничительные меры в большей степени ударят по американским компаниям и банкам, которые работают с европейскими партнерами «Газпрома».

О том, что Вашингтон собирается ввести санкции против «Северного потока-2», стало известно еще 21 мая. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле есть уверенность в завершении строительства газопровода.

«Северный поток-2» — проект газопровода из России в Германию, который прокладывают по дну Балтийского моря. Его запуск запланирован на 2019 год, однако в «Газпроме» допустили перенос срока сдачи газопровода в эксплуатацию из-за ситуации с Данией. Королевство является единственной страной, которая пока не выдала разрешение на строительство. В Копенгагене утверждают, что «Северный поток-2» угрожает датской государственности и может увеличить зависимость Европы от России. Против строительства также выступают США, Украина и страны Прибалтики, которые опасаются снижения объемов транзита газа через их территорию.

Источник: Лента.Ру

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