Найдена живой пропавшая в Тобольске семилетняя девочка

23 октября 2019     10
Найдена живой пропавшая в Тобольске семилетняя девочка

В Тобольске завершены поиски семилетней девочки, которая пропала 22 октября. Ее обнаружили в соседней квартире. С ребенком все в порядке.

Как сообщает портал «Наш город», к поискам девочки привлекли более 100 сотрудников патрульно-постовой и дорожно-патрульной служб. Также в операции участвовали 45 поисковых групп, специалисты отделения по делам несовершеннолетних, отдела уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, кинологи, представители казачества и волонтеры.

Ребенка искали у друзей, знакомых и одноклассников, в подъездах домов, местах массового скопления людей, в торговых центрах и парках. Все это время девочка находилась у соседки. Как выяснилось, первоклассница забыла ключи от квартиры, и обратилась за помощью к соседям. Те ее накормили и помогли сделать уроки.

12 октября сообщалось о пропаже восьмилетнего мальчика в Челябинске. Его искали около суток и нашли живым. По словам одного из волонтеров, школьник забыл дома ключи от квартиры, ждать родителей не стал, а пошел гулять по городу.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Случайный гость оставил хозяина без денег и телефона
Случайный гость оставил хозяина без денег и телефона

У 31-летнего жителя Севастополя похитили мобильный телефон и 35 тысяч рублей. Мужчина познакомился возле магазина с молодым человеком 28 лет …


Найдена живой пропавшая в Тобольске семилетняя девочка
Найдена живой пропавшая в Тобольске семилетняя девочка

В Тобольске завершены поиски семилетней девочки, которая пропала 22 октября. Ее обнаружили в соседней квартире. С ребенком все в порядке. …


Назван лучший тростниковый сахар в России
Назван лучший тростниковый сахар в России

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование тростникового сахара. Копии протоколов испытаний имеются в распоряжении «Ленты.ру». Проверке подверглась продукция …


«Сопротивлялась давлению ЕС»: в Европарламенте сомневаются в приверженности Сербии перспективе евроинтеграции
«Сопротивлялась давлению ЕС»: в Европарламенте сомневаются в приверженности Сербии перспективе евроинтеграции

Тесные связи с Россией могут помешать перспективе евроинтеграции Сербии. Об этом говорится в обзоре Европарламента, с которым ознакомился RT. Кроме …


Советник Трампа по вопросам торговли покинет пост
Советник Трампа по вопросам торговли покинет пост

Советник президента США Дональда Трампа по торговым вопросам Келли Энн Шоу уходит в отставку. Доверенное лицо главы Белого дома в …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты