Найдена живой пропавшая в Тобольске семилетняя девочка

В Тобольске завершены поиски семилетней девочки, которая пропала 22 октября. Ее обнаружили в соседней квартире. С ребенком все в порядке.

Как сообщает портал «Наш город», к поискам девочки привлекли более 100 сотрудников патрульно-постовой и дорожно-патрульной служб. Также в операции участвовали 45 поисковых групп, специалисты отделения по делам несовершеннолетних, отдела уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, кинологи, представители казачества и волонтеры.

Ребенка искали у друзей, знакомых и одноклассников, в подъездах домов, местах массового скопления людей, в торговых центрах и парках. Все это время девочка находилась у соседки. Как выяснилось, первоклассница забыла ключи от квартиры, и обратилась за помощью к соседям. Те ее накормили и помогли сделать уроки.

12 октября сообщалось о пропаже восьмилетнего мальчика в Челябинске. Его искали около суток и нашли живым. По словам одного из волонтеров, школьник забыл дома ключи от квартиры, ждать родителей не стал, а пошел гулять по городу.

Источник: Газета Известия