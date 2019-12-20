Найдена причина развития особо опасного рака

20 декабря 2019     38
Найдена причина развития особо опасного рака

Ученые Университета Техаса в Остине (США) выяснили механизм, увеличивающий риск распространения клеток меланомы (рака кожи) по организму. Результаты научной работы помогут разработать новые методы лечения и профилактики, предотвращающие переход опухолей в смертельно опасную 4-ю стадию. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи обнаружили, что клетки, склонные к метастазированию, поглощают много молочной кислоты. Они несут на своей поверхности большое количество переносчиков молочной кислоты — монокарбоксилатный транспортер 1 (MCT1). Лактат позволяет клеткам усиливать выработку антиоксидантов, что помогает им выживать в крови. Это согласуется с клиническими данными, которые продемонстрировали, что прогноз хуже у тех пациентов, у кого больше MCT1.

Эксперименты на мышах показали, что у грызунов, которых лечили ингибитором MCT1, наблюдалось меньшее количество клеток меланомы в крови и меньшее количество метастазирующих опухолей. Ученые считают, что сходный подход может уменьшить риск возникновения вторичных опухолей у человека.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Сельских врачей предложили освободить от уплаты НДФЛ
Сельских врачей предложили освободить от уплаты НДФЛ

06:00 Дмитрий Рункевич Депутат Госдумы Василий Власов направил письмо (копия есть в распоряжении RT) вице-премьеру и министру финансов России Антону …


Найдена причина развития особо опасного рака
Найдена причина развития особо опасного рака

Ученые Университета Техаса в Остине (США) выяснили механизм, увеличивающий риск распространения клеток меланомы (рака кожи) по организму. Результаты научной работы …


Немецкие СМИ увидел в словах Меркель «объявление войны» США
Немецкие СМИ увидел в словах Меркель «объявление войны» США

Реакция канцлера ФРГ Ангелы Меркель на введение Вашингтоном санкций против газопровода «Северный поток — 2» является «объявлением войны». Об этом …


Названы самые ожидаемые фильмы 2020 года
Названы самые ожидаемые фильмы 2020 года

Киноресурс IMDb опубликовал список самых ожидаемых фильмов 2020 года. На первом месте оказалась картина Кэти Янь «Хищные птицы», в которой …


Российские ученые сделали лекарство от рака груди в виде инъекции
Российские ученые сделали лекарство от рака груди в виде инъекции

В Курчатовском институте создали новую форму известного лекарства от рака груди. Вместо ежедневного приема препарат теперь можно будет вводить в …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты