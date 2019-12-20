Найдена причина развития особо опасного рака

Ученые Университета Техаса в Остине (США) выяснили механизм, увеличивающий риск распространения клеток меланомы (рака кожи) по организму. Результаты научной работы помогут разработать новые методы лечения и профилактики, предотвращающие переход опухолей в смертельно опасную 4-ю стадию. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи обнаружили, что клетки, склонные к метастазированию, поглощают много молочной кислоты. Они несут на своей поверхности большое количество переносчиков молочной кислоты — монокарбоксилатный транспортер 1 (MCT1). Лактат позволяет клеткам усиливать выработку антиоксидантов, что помогает им выживать в крови. Это согласуется с клиническими данными, которые продемонстрировали, что прогноз хуже у тех пациентов, у кого больше MCT1.

Эксперименты на мышах показали, что у грызунов, которых лечили ингибитором MCT1, наблюдалось меньшее количество клеток меланомы в крови и меньшее количество метастазирующих опухолей. Ученые считают, что сходный подход может уменьшить риск возникновения вторичных опухолей у человека.

Источник: Лента.Ру