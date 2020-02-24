Найдена пропавшая в Мексике 15-летняя россиянка

24 февраля 2020     8
Найдена пропавшая в Мексике 15-летняя россиянка

Пропавшая в Мексике 15-летняя россиянка была найдена, сообщил консул России в Мексике Андрей Трояновский. Об этом сообщает РИА Новости.

«Родители девочки сообщили, что она жива и здорова. Девочку не похищали, она сама ушла из дома», — рассказал дипломат.

Ранее генеральная прокуратура мексиканского штата Халиско объявила «желтую тревогу» в связи с исчезновением в городе Тлахомулько трех несовершеннолетних девушек, среди которых — 15-летняя россиянка. Сообщалось, что девушки пропали 17-19 февраля, две другие исчезнувшие являются гражданками Мексики 16 и 17 лет.

В июле 2019 года в Мюнхене пропали две россиянки — Мария Герцуски и ее 16-летняя дочь Татьяна. По словам мужа пропавшей Романа Х., они собирались пройтись по магазинам, ушли из дома и не вернулись. Роман в тот же день написал заявление о пропаже вместе с бывшим мужем Марии. Позже полиция предположила, что россиянки могли быть убиты.

Источник: Лента.Ру

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