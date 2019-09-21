Найдена пропавшая в Москве 14-летняя теннисистка

21 сентября 2019     5
Найдена пропавшая в Москве 14-летняя теннисистка

Найдена пропавшая в Москве 14-летняя абхазская теннисистка Эрика Кварчия. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Отмечается, что Кварчия не пострадала и доставлена родителям. Правоохранительные органы пообещали предоставить более детальную информацию позднее.

О пропаже спортсменки стало известно ранее 21 сентября. Сообщалось, что она прилетела в Москву и перестала выходить на связь. По информации Telegram-канала Baza, в день пропажи теннисистка была замечена в аэропорту Внуково с неизвестным молодым человеком.

Кварчия учится в самарской школе олимпийского резерва. Спортсменка — мастер спорта по настольному теннису. Она стала первой спортсменкой из Абхазии, получившей это звание в настольном теннисе.

Источник: Лента.Ру

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