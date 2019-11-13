Найдена пропавшая в Ставрополе школьница

12 ноября 2019     17
Найдена пропавшая в Ставрополе школьница

Пропавшая 11 ноября в Ставрополе 16-летняя школьница обнаружена живой. Об этом во вторник сообщили в следственном управлении СК по региону.

В поисках девочки участвовали полицейские краевого главка, сотрудники Следственного комитета, а также волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и представители казачества.

«Благодаря слаженной работе СКР, МВД, спасателей, военных и волонтеров удалось найти живой и невредимой пропавшую накануне школьницу», – говорится в сообщении СК.

Отмечается, что девушка ушла в школу раной утром 11 ноября и не вернулась. Было возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются.

26 октября сообщалось, что в Казани нашли пропавшего 11-летнего мальчика.

Источник: Газета Известия

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