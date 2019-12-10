Найдена редчайшая четвероногая курица

В индонезийском селе Таратак, провинция Западная Суматра, вылупился четвероногий цыпленок. Об этом сообщает сайт Newsflare.

Птица не пользуется лишними ногами, поэтому они болтаются в воздухе в районе ее хвоста. «Я очень рад и забочусь о ней, в частности, держу отдельно от других кур, — говорит ее владелец, индонезийский куровод по имени Делиусман (Deliusman). — Ей уже два месяца, и она нормально растет».

Он отказывается ее продавать, хотя после публикации фотографий четвероногой курицы в Facebook ему предлагали за нее 50 миллионов индонезийских рупий (227 тысяч рублей). По словам мужчины, шанс вырастить такую уникальную птицу выпадает раз в жизни.

В августе сообщалось, что в американском городе Хилтон-Хед-Айленд найдена редкая двухголовая черепаха. Животное сфотографировали и отпустили в океан.

Источник: Лента.Ру