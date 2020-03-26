Найдена самая маленькая квартира Москвы

26 марта 2020     10
Найдена самая маленькая квартира Москвы

Найдена самая маленькая квартира на первичном рынке Москвы — ее площадь равняется 9,6 квадратного метра. Об этом говорится в материале компании Est-a-Tet, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Данная недвижимость — апартаменты в проекте комфорт-класса «Дегунин». За лот просят 2,1 миллиона рублей. Также в тройку лидеров попало жилье в ЖК «YES Технопарк» площадью 18,6 квадратного метра (7,4 миллиона рублей) и квартира в ЖК Level Амурская. Недвижимость в 18,9 «квадрата» обойдется будущему владельцу в 4,9 миллиона рублей.

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Самая просторная квартира на рынке московских новостроек продается в проекте «Полянка, 44». Здесь можно приобрести лоты площадью до 561 квадратного метра и стоимостью до 1,4 миллиарда рублей. Вторую строчку рейтинга занял проект Cameo Moscow Villas, где можно приобрести, например, трехэтажную виллу за 455,7 миллиона рублей (около 551 «квадрата»). Далее идет проект Knightsbridge private park с максимальной площадью в реализации 519,6 квадратного метра. Стоимость такого лота составляет 931 миллион рублей.

Ранее специалисты рынка недвижимости назвали площадь самой маленькой российской квартиры. Помещение общей площадью 8,4 квадратного метра продавалось за 1,95 миллиона рублей в московском районе Люблино.

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Источник: Лента.Ру

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