Найденное на пляже загадочное существо оказалось «убийцей собак»

Житель Австралии нашел необычное существо на пляже вблизи города Перт. Оно оказалось морским зайцем, сообщает издание Unilad.

Мужчина опубликовал в соцсетях фотографию найденного им на пляже Лейтон загадочного желтого существа, которое, предположительно, вынесло на берег волнами. Один из пользователей порекомендовал ему взять пластиковый пакет и выбросить находку. Он подчеркнул, что это «убийца собак».

Позже профессор Кулум Браун (Culum Brown) из департамента биологических наук университета Маккуори сказал, что найденное существо — морской заяц. Морские зайцы — брюхоногие моллюски. В Индо-Тихоокеанской области обитает 23 различных видов морских зайцев. Взрослые особи достигают 14 килограммов.

Морские зайцы, как и осьминоги, используют в защитных целях чернила, которые содержат токсины и считаются ядовитыми для собак.

Ветеринар Джошуа Овенс (Joshua Ovens) рекомендует владельцам собак, которые съели или лизнули морского зайца, немедленно показать питомцев врачу. «У собаки может появиться чрезмерное слюноотделение, мышечные спазмы, тремор и тошнота. Большие дозы токсина могут привести к приступам или летальному исходу», — сказал он.

Ранее сообщалось, что на берег мексиканского полуострова Пунта Мита, штат Найарит, вынесло неопознанное морское существо с острыми зубами, носом дельфина и вытянутым туловищем. Поскольку у подводного обитателя не было глаз, местные жители решили, что его выбросило из глубин океана.

Источник: Лента.Ру