Найдены города с мечтающими о бегстве россиянами

22 августа 2019     8
Найдены города с мечтающими о бегстве россиянами

Жители Екатеринбурга, Саратова и Брянска сильнее других российских горожан хотят переехать на постоянное место жительства в другой населенный пункт. Об этом сообщается на сайте компании Zoom Market, которая провела соответствующее исследование в августе 2019-го.

В десятку областных центров, жители которых активнее прочих задумываются смене города проживания, вошли также Саранск, Пермь, Оренбург, Ростов-на-Дону, Омск, Самара и Иваново. Меньше всего подобных планов у москвичей и петербуржцев, третью строчку с конца занял Нижний Новгород.

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В опросе приняли участие около трех тысяч респондентов из 25 областных центров. Людей спрашивали, нравится ли им родной город, хотят ли они сменить постоянное место жительства, а если да — в какой город переехали бы. В Zoom Market подчеркнули, что, несмотря на планы по смене города проживания, большинству респондентов (73 процентам) нравится их город.

В качестве наиболее желанного места для переезда большинство — 68 процентов — опрошенных выбрало Москву. На втором месте оказался Санкт-Петербург (13 процентов), третье досталось Сочи (шесть процентов), четвертое — Симферополю (четыре процента), а пятое с одним процентом голосов занял Геленджик.

Весной 2019-го аналитики компании провели опрос с аналогичной выборкой, выяснив отношение жителей крупных городов к москвичам. Как показало исследование, менее всего Москва и ее жители симпатичны екатеринбуржцам, петербуржцам и казанцам. Основные претензии к жителям российской столицы — зажиточность, праздность и высокомерие. При этом не менее 67 процентов респондентов признали, что сами при возможности переехали бы в Москву на ПМЖ.

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Источник: Лента.Ру

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