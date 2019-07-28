Найдены нарушения в организации смертельного поединка Дадашева

28 июля 2019     23
Найдены нарушения в организации смертельного поединка Дадашева

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев назвал нарушения, допущенные организаторами боя между россиянином Максимом Дадашевым и пуэрториканцем Сабриелем Матиасом. Его слова приводит агентство РИА Новости.

«Не была проверена подлинность медицинских документов. Не оказана первая медицинская помощь в ринге (не было льда и прочего). Не было специальных медицинских носилок около ринга, вследствие чего Дадашев от ринга до выхода шел сам», — заявил Кремлев. Он отметил, что все это недопустимо для проведения международных боксерских соревнований.

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19:16 — 23 июля

20 июля Дадашев проиграл Матиасу: тренер россиянина остановил бой в 11-м раунде, посчитав, что тот пропустил слишком много ударов. После окончания поединка боксер потерял сознание и был госпитализирован. У него был диагностирован отек мозга, спортсмену провели двухчасовую операцию, и ввели его в искусственную кому. 23 июля Дадашев умер.

Источник: Лента.Ру

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