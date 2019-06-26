Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии

Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллинной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей. Об этом сообщает «Вести-Башкортостан».

Машину нашли в гараже отца Хайруллинной. Он рассказал, что увидел автомобиль только сегодня, поскольку давно туда не заглядывал. В салоне находилось постельное белье. Полицейские предполагают, что женщина могла скрываться в гараже некоторое время.