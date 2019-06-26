Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии

25 июня 2019     20
Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии

Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллинной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей. Об этом сообщает «Вести-Башкортостан».

Машину нашли в гараже отца Хайруллинной. Он рассказал, что увидел автомобиль только сегодня, поскольку давно туда не заглядывал. В салоне находилось постельное белье. Полицейские предполагают, что женщина могла скрываться в гараже некоторое время.

Сейчас читают:

В Севастополе готовятся к Кубку губернатора по пляжному футболу
В Севастополе готовятся к Кубку губернатора по пляжному футболу

29 июня в 17.00 стартует Кубок губернатора по пляжному футболу. Турнир будет проходить в Центре пляжных видов спорта на набережной Парка …


Бал медалистов прошел в театре имени Луначарского
Бал медалистов прошел в театре имени Луначарского

В театре имени Луначарского сегодня прошёл городской бал медалистов. На него пригласили 185 выпускников, которые закончили школу на отлично. Они …


Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии
Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии

Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллинной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов …


На Украине суд оспорил переименование двух «декоммунизированных» проспектов
На Украине суд оспорил переименование двух «декоммунизированных» проспектов

Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского городского совета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича. …


Треть опор контактной сети Нахимовского района в аварийном состоянии
Треть опор контактной сети Нахимовского района в аварийном состоянии

Более трети опор контактной электросети сети Нахимовского района имеют повреждения, дефекты или находятся в аварийном состоянии, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты