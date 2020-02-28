Найден исчезающий в Подмосковье вид жилья

Найден исчезающий в Подмосковье вид жилья — им оказались таунхаусы. За последние пять лет количество подобных объектов на первичном рынке уменьшилось более чем в два раза, а покупать их стали в пять раз реже. Об этом говорится в материале агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

В последнем квартале 2019 года на таунхаусы пришлось два процента от общего объема сделок на подмосковной «загородке» (всего 85 покупок) — в пять раз меньше, чем в конце 2014 года. Тогда данный вид недвижимости занимал девять процентов в общей структуре продаж.

Материалы по теме

00:02 — 19 января

Как поселок-призрак на границе с Россией доживает последние дни

В настоящее время в регионе насчитывается около 2700 таунхаусов — шесть процентов от предложения в сегменте. За последние пять лет их доля в процентном соотношении снизилась всего на два процентных пункта, а в абсолютных значениях — в 2,2 раза. Еще одним тревожным сигналом стало то, что в прошлом году на подмосковной «загородке» не появилось ни одного нового поселка с таунхаусами. Основную роль здесь сыграла реформа долевого строительства — для большинства девелоперов такая финансовая нагрузка непосильна.

Средняя площадь выставленного на продажу таунхауса равняется 171 квадратному метру, а его придомового участка — 3,6 сотки. Чаще всего в экспозиции представлены лоты с центральными коммуникациями, но без отделки. Около 21 процента домов относятся к экономклассу (в среднем 7,4 миллиона рублей), 56 процентов лотов — к классу «комфорт» (11,3 миллиона рублей), девять процентов — к бизнес-классу (17,6 миллиона рублей), а 14 процентов — объекты в высшем ценовом сегменте (47,3 миллиона рублей).

Самые востребованные лоты — это, чаще всего, дома до 120 «квадратов» со всеми коммуникациями, инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью. У покупателей таунхаусов наиболее популярно Новорижское шоссе (36 процентов сделок), а также южные направления: Каширское (Новая Москва) и Симферопольское. На них в совокупности приходится 18 процентов продаж.

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru

Источник: Лента.Ру