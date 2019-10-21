Найден самый молодой ипотечник Москвы

21 октября 2019     3
Найден самый молодой ипотечник Москвы

Возраст самого молодого ипотечного заемщика, оформившего жилищный займ на вторичном рынке недвижимости Москвы в сентябре 2019 года, составил 23 года. Об этом говорится в материалах компании «Миэль-Сеть офисов недвижимости» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Интерес молодых покупателей к ипотеке обусловлен снижением ставок по кредитам на жилье: по статистике компании, минимальная ставка по выданной в сентябре 2019-го ипотеке на вторичное жилье составила 8,5 процента годовых. Доля ипотечных сделок в общем объеме спроса на вторичные квартиры в Москве достигла 60 процентов — это максимальное значение за весь 2019 год.

Средняя сумма выданного в сентябре ипотечного кредита на московское вторичное жилье составила, по данным «Миэль», 5,3 миллиона рублей. Аналогичный показатель Московской области — 3,7 миллиона рублей.

Летом 2019-го в Knight Frank сообщили о растущем спросе на элитную недвижимость в столице со стороны молодых покупателей. Доля покупателей-миллениалов в спросе на высокобюджетное жилье в Москве, по данным компании, выросла за пять лет с 15-20 до 45-50 процентов. Средний бюджет покупки, сделанной миллениалами в 2018 году, составил 45 миллионов рублей.

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Источник: Лента.Ру

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