Найден способ отсрочить старость

22 октября 2019     8
Найден способ отсрочить старость

Ученые Испанского национального центра исследования рака выяснили, что удлинение теломер способно значительно увеличить продолжительность жизни. Об этом сообщает издание Science Alert.

В исследовании были использованы плюрипотентные стволовые клетки, то есть клетки, способные превращаться во все типы клеток, кроме клеток плаценты и желчного мешка. В предыдущих работах было показано, что индуцированные плюрипотентные клетки, полученные из других типов клеток через перепрограммирование, имеют теломеры, которые в два раза длиннее обычного. Такое же удлинение теломер было показано для культивированных эмбриональных клеток.

Ученым удалось вырастить мышей из стволовых клеток с удлиненными теломерами. Выяснилось, что такие грызуны жили на 24 процента дольше, меньше страдали от ожирения и реже болели раком. Уровень различных маркеров старения также оказался ниже. Их митохондрии работали лучше, а ДНК медленнее накапливала повреждения.

Теломеры — концевые участки хромосом, которые защищают ДНК от повреждения во время делении клетки, но при этом их длина постоянно сокращается. Существует так называемый предел Хейфлика, который показывает, насколько сильно должны сократиться концевые участки, чтобы жизнеспособность клетки критически уменьшилась. Фермент, называемый теломеразой, удлиняет теломеры.

Источник: Лента.Ру

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