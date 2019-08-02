Найден способ победить особо опасные типы рака

2 августа 2019     15
Найден способ победить особо опасные типы рака

Ученые Стэнфордского университета (США) обнаружили способ, с помощью которого раковая опухоль избегает уничтожения иммунной системой. Блокирование этого механизма позволяет начать лечение особо опасных типов злокачественных образований. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи продемонстрировали, что блокирование белка CD24 у мышей, которым пересадили злокачественные ткани человека, позволяет иммунным клеткам атаковать опухоль. CD24 функционирует как сигнал «не ешь меня», который останавливает развитие защитной реакции. Кроме этой молекулы, существуют также белки PD-L1, CD47 и субъединица бета-2-микроглобулина основного комплекса гистосовместимости, которые способствуют росту рака.

Ранее были разработаны антитела к CD47, применяемые для лечения рака, однако не все пациенты реагировали на такую терапию. Оказалось, что многие виды рака способствуют избытку CD24. Иммунные клетки макрофаги воспринимают CD24 через рецептор SIGLEC-10. В результате блокирование этого взаимодействия макрофаги начинали атаковывать раковые клетки.

По словам ученых, особый интерес вызвало то, что рак яичников и трижды негативный рак молочной железы, которые очень трудно поддаются лечению, понесли ущерб от блокирования передачи сигнала через CD24.

Источник: Лента.Ру

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