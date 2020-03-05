Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году

5 марта 2020     15
Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году

Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».

Сами платежи для ИП будут расти быстрее, чем ожидаемая инфляция, — на 6–10%, говорится в письме «Опоры России» в администрацию президента. В организации ожидают ,что одобрение поправок Министерства финансов приведет к массовому уходу индивидуальных предпринимателей в тень и всплеску неформальной занятости. Это может поставить под угрозу срыва нацпроект по поддержке малого и среднего бизнеса.

Государственно-правовое управление (ГПУ) при президенте в феврале попросило «Опору России» подготовить свой отзыв на законопроект Минфина. Ведомство предлагает повысить социальные взносы для ИП в течение последующих четырех лет — на 10,6, 9,6, 6, и 6%. Предполагается таким образом увеличить взносы в бюджет ПФР и Фонда обязательного медицинского страхования. Цель законопроекта заключается в повышении сбалансированности пенсионной системы и улучшении обеспечения населения бесплатной медициной.

По данным ФНС, по итогам 2019 года в России действовало 3,9 млн ИП, они уплатили в бюджеты соцфондов 173 млрд рублей. Размер фиксированного взноса составлял 36,2 тыс. рублей (в 2020-м он вырос на 12%).

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Источник: Газета Известия

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