Наоми Кэмпбелл показала фото топлес из 90-х

9 января 2020     20
Наоми Кэмпбелл показала фото топлес из 90-х

Британская топ-модель и актриса Наоми Кэмпбелл опубликовала архивную фотографию, на которой она запечатлена топлес. Пост появился в Instagram в четверг, 9 декабря.

В серии из двух снимков Кэмпбелл позирует с неприкрытой грудью в белой мини-юбке, на ее голове — объемный венок из кленовых листьев. В описании она отметила, что фотосессия была проведена в 1990 году, а ее автор — американский фотограф Герб Ритц.

Комментаторы с восторгом отреагировали на публикацию знаменитости. «Я все еще помню эту потрясающую съемку», «Ты сейчас так же безупречна, как тогда», «Королева всех супермоделей», «Какое тело. Ты моя религия», — писали они под снимками, которые набрали 145 тысяч лайков.

В декабре прошлого года Наоми Кэмпбелл показала обложку журнала Playboy, для которой снялась 20 лет назад. На фото она позировала в белом нижнем белье на ремнях, а в руках держала винтажный телефон. В описании к посту Кэмпбелл поздравила подписчиков с Рождеством и пожелала всем счастливых каникул.

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Источник: Лента.Ру

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