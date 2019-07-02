Напуганный паяльником генерал ФСБ отдал бандитам спрятанные миллионы

2 июля 2019     20
Напуганный паяльником генерал ФСБ отдал бандитам спрятанные миллионы

Завершено расследование уголовного дела о похищении генерала ФСБ Александра Пастушкова, у которого были похищены пять миллионов долларов, закопанные в огороде. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

В преступлении обвиняются безработные Магомед Гаджиев и Роман Галушко. По данным следствия, в июне 2018 года они выследили генерала, когда тот высаживал дочь из своей машины Toyota Camry на Осеннем бульваре. Мужчины напали на Пастушкова и насильно пересадили его в свой автомобиль Hyundai Solaris. Чекиста привезли в частный дом в подмосковном Видном, где стали избивать и пытать электрошокером, чтобы он рассказал про спрятанные деньги. Гаджиев и Галушко пригрозили заложнику раскаленным паяльником, после чего он сдался.

Генерал с похитителями приехали в его загородный дом в Одинцовском районе Подмосковья, где он показал тайники с деньгами. Гаджиев и Галушко выкопали на участке семь пластмассовых контейнеров, в которых в разной валюте находилось пять миллионов долларов. По курсу на тот момент эта сумма была равна 315 миллионам рублей.

Забрав деньги, похитители бросили Пастушкова на дороге в Раменском районе. Его подобрал водитель проезжавшей машины и отвез в больницу. Туда была вызвана полиция и потерпевший сообщил о преступлении.

Гаджиева и Галушко поймали с 200 миллионами рублей. Остальные деньги они успели потратить на новые машины, рестораны и девушек. Им вменили похищение человека и вымогательство. Они признали вину, но затем отказались давать показания.

Потерпевший отрицает, что бандиты похитили у него припрятанные миллионы. Генерал заявляет, что его перепутали с богатым соседом. У Пастушкова по иску прокуратуры Кунцевский суд столицы ранее конфисковал имущество как незаконное нажитое. Было установлено, что генерал, занимавший пост первого заместителя начальника управления капитального строительства службы обеспечения деятельности ФСБ, благодаря коррупции нажил преступные доходы. Об этом стало известно в ходе расследования уголовного дела о махинациях в подразделении. В ходе обыска оперативники изъяли у Пастушкова один миллион долларов и 5,6 миллиона рублей. Дом с участком были оценены в 36 миллионов рублей. Все это имущество было обращено в доход государства по решению суда.

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Источник: Лента.Ру

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