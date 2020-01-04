Нарколог назвал безопасную дозу алкоголя

3 января 2020     22
Нарколог назвал безопасную дозу алкоголя

Кандидат медицинских наук, психиатр-нарколог Даниил Покровский рассказал, как вывести себя из состояния похмелья и какая доза алкоголя безопасна для организма.

По его словам, безопасная доза алкоголя, признанная институтом гепатологии, для взрослого мужчины — «одна, максимум две рюмки крепкого напитка типа коньяка или водки».

Тем, кто выпивает несколько дней подряд, Покровский посоветовал сменить обстановку и «переключиться» со спиртного на безалкогольное питье, передает «Вечерняя Москва».

«Влейте столовую ложку лимонного сока в пол-литра воды. Добавьте половину ложки столовой соды и выпейте эту шипучку», — рассказал врач.

Нарколог заявил, что спиртное не является антидепрессантом, и предостерег от желания выпить, «чтобы полегчало».

Он подчеркнул, что спиртное усугубляет симптоматику: если настроение было плохим до его приема, оно станет хуже. Врач признал, что алкоголь может поднять настроение тем, кому и без него было весело, но призвал соблюдать меру.

Ранее 3 января член Федерации психологов образования России, кандидат педагогических наук и доцент МГПУ Юлия Челышева предупредила, что итогом злоупотребления спиртными напитками в новогодние праздники может стать алкогольная депрессия

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Эр-Рияд высказался по поводу убийства Сулеймани в Ираке
Эр-Рияд высказался по поводу убийства Сулеймани в Ираке

00:38 Министерство иностранных дел Саудовской Аравии сделало заявление после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке американскими военными. © Александр …


Смерть «Темного рыцаря»: США убили иранского генерала Касема Сулеймани
Смерть «Темного рыцаря»: США убили иранского генерала Касема Сулеймани

Новый виток эскалации и новые жертвы — вот что ждет ближневосточный регион в ближайшем будущем. Именно о таком сценарии говорят …


Ливийский военачальник объявил о всеобщей мобилизации
Ливийский военачальник объявил о всеобщей мобилизации

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о всеобщей мобилизации для противодействия извне. Об этом сообщает Al Arabya. …


Нарколог назвал безопасную дозу алкоголя
Нарколог назвал безопасную дозу алкоголя

Кандидат медицинских наук, психиатр-нарколог Даниил Покровский рассказал, как вывести себя из состояния похмелья и какая доза алкоголя безопасна для организма. …


Преемник генерала Сулеймани пообещал убивать американцев на Ближнем Востоке
Преемник генерала Сулеймани пообещал убивать американцев на Ближнем Востоке

Новый глава подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Исмаил Каани пообещал убивать граждан США на территории Ближнего Востока. Его цитирует …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты