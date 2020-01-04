Нарколог назвал безопасную дозу алкоголя

Кандидат медицинских наук, психиатр-нарколог Даниил Покровский рассказал, как вывести себя из состояния похмелья и какая доза алкоголя безопасна для организма.

По его словам, безопасная доза алкоголя, признанная институтом гепатологии, для взрослого мужчины — «одна, максимум две рюмки крепкого напитка типа коньяка или водки».

Тем, кто выпивает несколько дней подряд, Покровский посоветовал сменить обстановку и «переключиться» со спиртного на безалкогольное питье, передает «Вечерняя Москва».

«Влейте столовую ложку лимонного сока в пол-литра воды. Добавьте половину ложки столовой соды и выпейте эту шипучку», — рассказал врач.

Нарколог заявил, что спиртное не является антидепрессантом, и предостерег от желания выпить, «чтобы полегчало».

Он подчеркнул, что спиртное усугубляет симптоматику: если настроение было плохим до его приема, оно станет хуже. Врач признал, что алкоголь может поднять настроение тем, кому и без него было весело, но призвал соблюдать меру.

Ранее 3 января член Федерации психологов образования России, кандидат педагогических наук и доцент МГПУ Юлия Челышева предупредила, что итогом злоупотребления спиртными напитками в новогодние праздники может стать алкогольная депрессия

Источник: Газета Известия