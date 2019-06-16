Народный артист Андрей Соколов решил баллотироваться в Мосгордуму

Актер Андрей Соколов намерен баллотироваться Московскую городскую думу. Об этом в воскресенье, 16 июня, рассказала «РИА Новости» сотрудница его предвыборного штаба Софья Лебедева.

«Андрей Соколов завтра подаст заявление», — сказала Лебедева информагентству.

Уточняется, что артист будет выдвигаться в депутаты по 43-му избирательному округу (Арбат, Хамовники, Пресня).

Андрей Соколов — актер и режиссер театра и кино, в 2005 году получил звание народного артиста России. Он известен благодаря ролям в фильмах «Маленькая Вера», «Искусство жить в Одессе», «Наш человек в Сан-Ремо».

Выборы в Московскую городскую думу пройдут в Единый день голосования — 8 сентября 2019 года. В конце апреля сообщалось, что Мосгордума одобрила в первом чтении законопроект об организации дистанционного электронного голосования на выборах депутатов столичного парламента.

Источник: Газета Известия