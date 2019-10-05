НАСА задумалось о покупке дополнительных мест на «Союзах»

НАСА размышляет над возможностью покупки дополнительных мест на российском «Союзе» для доставки астронавтов на Международную космическую станцию. Об этом заявил программы МКС в НАСА Кирк Ширман, передает РИА Новости.

Действующий контракт с «Роскосмосом» предусматривает последний полет астронавтов НАСА на «Союзе» в марте 2020 года, конгресс законодательно запретил агентству продлевать соглашение. Планируется, что для доставки экипажей и грузов в США дальше будут использоваться космические корабли Crew Dragon и Starliner американского производства.

Материалы по теме

11:04 — 2 марта

«Сегодня у нас нет соглашения с русскими о покупке дополнительных мест. Это определенно то, о чем мы думаем», — сказал Ширман. Он отметил, что в НАСА пока нет информации о сроках начала пилотируемых полетов американских кораблей. Главное, чтобы полеты были безопасными, добавил он, поэтому в случае необходимости агентству придется упрашивать конгресс для получения разрешения на покупку мест у России.

4 октября исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев заявил, что в 2020 году госкорпорация не сможет запустить третий космический корабль «Союз МС» к МКС, если это понадобится НАСА. По его словам, подобное решение «было бы выходом, если бы об этом думали раньше», поскольку строительство «Союза МС» занимает от 2,5 до 3 лет, а НАСА не выделило «Роскосмосу» средств на это.

В марте компания SpaceX отправила к МКС космический корабль Crew Dragon. Данная миссия стала первым испытательным орбитальным полетом в рамках программы CCtCap (Commercial Crew Transportation Capability), предполагающей создание частными компаниями SpaceX и Boeing пилотируемых космических кораблей для доставки астронавтов НАСА на низкую околоземную орбиту.

Источник: Лента.Ру