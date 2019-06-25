НАСА сообщило о нештатной посадке спускаемого аппарата с космонавтами

С двигателем пилотируемого корабля «Союз МС-11» при возвращении экипажа с МКС на Землю произошла нештатная ситуация. Об этом сообщает НАСА, передает РИА Новости.
Уточняется, что инцидент не повлиял на спуск с орбиты.
С двигателем пилотируемого корабля «Союз МС-11» при возвращении экипажа с МКС на Землю произошла нештатная ситуация. Об этом сообщает НАСА, передает РИА Новости.
Уточняется, что инцидент не повлиял на спуск с орбиты.
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