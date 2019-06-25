НАСА сообщило о нештатной посадке спускаемого аппарата с космонавтами

25 июня 2019     13
НАСА сообщило о нештатной посадке спускаемого аппарата с космонавтами

С двигателем пилотируемого корабля «Союз МС-11» при возвращении экипажа с МКС на Землю произошла нештатная ситуация. Об этом сообщает НАСА, передает РИА Новости.

Уточняется, что инцидент не повлиял на спуск с орбиты.

Сейчас читают:

НАСА сообщило о нештатной посадке спускаемого аппарата с космонавтами
НАСА сообщило о нештатной посадке спускаемого аппарата с космонавтами

С двигателем пилотируемого корабля «Союз МС-11» при возвращении экипажа с МКС на Землю произошла нештатная ситуация. Об этом сообщает НАСА, …


Сэмюэл Л
Сэмюэл Л. Джексон нашел ошибку в постере «Человека-паука»

Американский актер Сэмюэл Л. Джексон рассказал об ошибке на новом постере к фильму «Человека-паук: вдали от дома». В Instargam артист, …


В России предложили составить шорт-лист дефицитных рабочих профессий
В России предложили составить шорт-лист дефицитных рабочих профессий

Короткая ссылка 06:00 –> Александра Рыкова В России в целях борьбы с безработицей среди молодёжи может появиться национальный шорт-лист дефицитных …


Дроны парализовали работу аэропорта Сингапура
Дроны парализовали работу аэропорта Сингапура

Ряд рейсов были задержаны или отменены в сингапурском аэропорту Чанги из-за появления дронов в полетной зоне. Об этом пишет Straits …


Илон Маск рассказал о главных проблемах человечества
Илон Маск рассказал о главных проблемах человечества

Глава американского производителя электромобилей Tesla и компании SpaceX Илон Маск рассказал о главных проблемах человечества. Об этом сообщает портал Business …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты