НАСА сообщило о нештатной посадке спускаемого аппарата с космонавтами

С двигателем пилотируемого корабля «Союз МС-11» при возвращении экипажа с МКС на Землю произошла нештатная ситуация. Об этом сообщает НАСА, передает РИА Новости.

Уточняется, что инцидент не повлиял на спуск с орбиты.