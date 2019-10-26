Наталью Водянову отчитали за селфи на месте дуэли Михаила Лермонтова

26 октября 2019     21
Наталью Водянову отчитали за селфи на месте дуэли Михаила Лермонтова

Российская супермодель Наталья Водянова разозлила подписчиков кадром, сделанным на месте дуэли поэта Михаила Лермонтова. Фотографию она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На снимке знаменитость вместе с тремя детьми делает селфи на фоне обелиска на склоне горы Машук. «Я так счастлива оказаться в Пятигорске и рассказать детям о творчестве своего любимого поэта», — написала Водянова. Свой пост она сопроводила строками из стихотворения «Сон».

Пользователи посчитали снимок Водяновой неуместным, некоторые из них подумали, что она фотографировалась рядом с могилой Лермонтова. «На кладбище? Серьезно? Зато айфон засветила», — возмутилась подписчица leonadavin4i. «Селфи и памятник лучше смотрелись бы отдельно друг от друга!» — высказалась пользовательница natasha.canoa.

Комментаторы также раскритиковали модель за чересчур довольное выражение лица. «Как-то ваши счастливые лица не вяжутся с надгробием позади», — написал юзер с ником sverchok48. «А может на на месте трагедии без улыбок фальшивых? Не подиум! И не рынок!», — добавила larisaaaakh.

В январе Наталья Водянова получила множество негативных комментариев после того, как опубликовала фотографию с раздвинутыми ногами. На снимке модель позировала на белом диване в сапогах Christian Louboutin и прозрачном дождевике Louis Vuitton. Пользователи посчитали ее позу для снимка слишком откровенной.

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Источник: Лента.Ру

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