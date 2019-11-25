НАТО обвинили в массовом уничтожении морских свиней

Экологи обвинили Военно-морские силы Германии в причастности к гибели по меньшей мере 18 морских свиней. Об этом говорится на сайте немецкого Союза охраны природы и биоразнообразия (Naturschutzbund, NABU).
По словам «зеленых», флот во время подготовки к августовским учениям НАТО Northern Coasts уничтожил 42 морские мины времен Второй мировой войны без согласования с учеными. В результате каждого из взрывов было уничтожено практически все живое в радиусе 10-30 метров. Точное число погибших китообразных неизвестно.
Источник: Лента.Ру
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